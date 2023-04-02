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Макрон може вплинути на рішення МОК щодо допущення росіян на Олімпіаду в Парижі

Міністерка спорту Франції прокоментувала рекомендації МОК щодо допущення росіян
Сьогодні 13:43 164 0
Макрон може вплинути на рішення МОК щодо допущення росіян на Олімпіаду в Парижі
#Макрон, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпійські ігри-2024

Джерело - France 24.

Голос президента Франції Емануеля Макрона буде почутий під час обговорення МОК щодо повернення росіян та білорусів.

Про це заявила Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

"Якщо міжнародні федерації вирішать, що буде участь окремих спортсменів в Парижі-2024, то це буде в режимі суворого нейтралітету, без російського прапора і гімну".

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"За МОК залишається останнє слово, саме МОК визначає умови участі спортсменів. З іншого боку, зрозуміло, що у глави нашої країни буде голос, який буде почутий під час обговорень МОК участі росіян та білорусів у Парижі-2024", - сказала Удеа-Кастера.

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