Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців

Джерело - Чемпіон.
Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка Оксана Баюл критично висловилась на адресу очільника Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.
Негатив спровокувало рішення Кабінету Міністрів про бойкот українськими спортсменами відбіркових змагань Олімпіади-2024, у яких братимуть участь росіяни чи білоруси. А за кілька днів до того Гутцайт заявив, що питання про допуск представників терористичних країн до Ігор вдалося відкласти.
"Весь світ кричить, що рішення МОК і його лідера Баха – це ганьба. З іншого боку, український міністр Гутцайт публікує пост, що це перемога!" - написала Баюл у своїх соцмережах.
Саме скріншотом свого допису з інстаграма легендарна фігуристка відповіла на допис нашого сайту у твіттері.
Пост, до речі, стосувався тієї ж теми - Роман Зозуля напередодні теж розкритикував міністра.
🔥"Гутцайт заслужив грамоту від росіян"— Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) March 31, 2023
Зозуля жорстко розкритикував міністра за рішення про бойкот Олімпіади!
Ось повна цитата Романа👇https://t.co/DK9TOSfdeC pic.twitter.com/D6D2U6NaHN
Додамо, що Олімпійські ігри-2024 повинні відбутися у липні-серпні наступного року в Парижі.
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