Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 818
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Сьогодні 17:21 91
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:17 3552
Росіяни та білоруси зможуть виступити на Вімблдоні під нейтральним прапором
Сьогодні 14:35 208
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
Сьогодні 11:06 683
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком
Вчора 23:55 1274
Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни
Вчора 23:13 392
Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ
Вчора 21:14 533
Буяльський отримав три матчі дискваліфікації
Вчора 18:13 643
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Вчора 17:18 5913
Блоги
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців Андрій Дунець
Сьогодні 17:21 87
Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так
Антоніо Конте у Тоттенгемі: що пішло не так Андрій Дунець
Сьогодні 15:31 249
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні Андрій Дунець
Сьогодні 11:06 683
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Valeriy Ruchka
Вчора 17:18 5913
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60!
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! Valeriy Ruchka
Вчора 11:40 3287
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО Андрій Дунець
29.03.2023 17:59 5686
Зрадник України Карякін назвав дії російської армії благородними - ВІДЕО
Зрадник України Карякін назвав дії російської армії благородними - ВІДЕО Андрій Дунець
29.03.2023 14:33 661
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО
Історія дня: Мессі забив 100-й гол за збірну Аргентини та оформив хет-трик за 17 хвилин - ВІДЕО Андрій Дунець
29.03.2023 11:39 967
Алексіс Санчес забив гол прямим ударом із кутового завдяки жахливій помилці воротаря - ВІДЕО
Алексіс Санчес забив гол прямим ударом із кутового завдяки жахливій помилці воротаря - ВІДЕО Андрій Дунець
28.03.2023 19:46 870
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Андрій Дунець
28.03.2023 16:31 9439 4
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО Андрій Дунець
28.03.2023 16:19 1211
Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана
Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана Андрій Дунець
28.03.2023 14:54 2163
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Андрій Дунець
28.03.2023 12:02 3864
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Андрій Дунець
28.03.2023 12:02 2099
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
27.03.2023 16:36 25124 2
Літачки на Вемблі та звертання до прем'єр-міністра: на матчі Англія - Україна фани провели яскравий флешмоб
Літачки на Вемблі та звертання до прем'єр-міністра: на матчі Англія - Україна фани провели яскравий флешмоб Андрій Дунець
27.03.2023 13:23 673
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Андрій Дунець
27.03.2023 09:24 9259
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії Андрій Дунець
27.03.2023 09:23 6004
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії Андрій Дунець
26.03.2023 21:38 14697 7
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна Андрій Твердохліб
26.03.2023 20:07 2435
Прямі трансляції

Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців

Рішення Мінспорту не подобається дуже багатьом
Сьогодні 17:21 Андрій Дунець 91 0
Баюл розкритикувала Гутцайта після рішення про частковий бойкот Олімпіади-2024 для українців
#Оксана Баюл, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка Оксана Баюл критично висловилась на адресу очільника Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Негатив спровокувало рішення Кабінету Міністрів про бойкот українськими спортсменами відбіркових змагань Олімпіади-2024, у яких братимуть участь росіяни чи білоруси. А за кілька днів до того Гутцайт заявив, що питання про допуск представників терористичних країн до Ігор вдалося відкласти.

"Весь світ кричить, що рішення МОК і його лідера Баха – це ганьба. З іншого боку, український міністр Гутцайт публікує пост, що це перемога!" - написала Баюл у своїх соцмережах.

Саме скріншотом свого допису з інстаграма легендарна фігуристка відповіла на допис нашого сайту у твіттері.

Пост, до речі, стосувався тієї ж теми - Роман Зозуля напередодні теж розкритикував міністра.

Додамо, що Олімпійські ігри-2024 повинні відбутися у липні-серпні наступного року в Парижі.

Читайте також: Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1283
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 3552
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів 818
Ігнатенко підписав довгостроковий контракт з Динамо Ігнатенко підписав довгостроковий контракт з Динамо 745
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1274
Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян 795
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109375
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11762
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31533 3
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23864
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4232
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41971