Квітова: Росіян і білорусів не повинно бути на Олімпіаді

Джерело - Tennis Majors.
Росіян та білорусів не повинні допустити до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Про це заявила чеська тенісистка Петра Квітова.
"Я завжди говорила, що я проти війни. Звичайно, я просто більше переживаю за українців. Я розумію, що Вімблдону було важко минулого року через позбавлення очок. Я думаю, що їм не слід дозволяти грати на Олімпіаді. Просто я трохи більше схиляюся на бік українців".
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"На Олімпіаді їх точно не повинно бути. Вважаю, що Олімпіада – це символ миру. Це мене турбує. І я дуже ціную те, що минулого року Вімблдон їх не пустив", - сказала Квітова.