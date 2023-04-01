Квітова: Росіян і білорусів не повинно бути на Олімпіаді

Чеська тенісистка прокоментувала допуск росіян до міжнародних змагань

Джерело - Tennis Majors.

Росіян та білорусів не повинні допустити до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це заявила чеська тенісистка Петра Квітова.

"Я завжди говорила, що я проти війни. Звичайно, я просто більше переживаю за українців. Я розумію, що Вімблдону було важко минулого року через позбавлення очок. Я думаю, що їм не слід дозволяти грати на Олімпіаді. Просто я трохи більше схиляюся на бік українців".

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