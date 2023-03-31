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Франція скасувала етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян

Турнір мав відбутися з 19 до 21 травня
Сьогодні 21:11 201 0
Франція скасувала етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян

Джерело - escrime-ffe.fr.

Французька федерація фехтування (FFE) скасувала турнір Challenge Monal, який мав відбутися з 19 по 21 травня у Сен-Мор-де-Фоссе.

Про це повідомляє FFE.

Актуально: Польща може відмовитись від проведення Кубка світу з фехтування через росіян

“Через неможливість виконання прохання Міжнародної федерації фехтування щодо допуску російських та білоруських спортсменів, FFE скасовує турнір Кубка світу з фехтування на шпагах Challenge Monal-2023, який мав пройти у травні”, – йдеться в повідомленні федерації.

Турнір мав відбутися з 19 до 21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе.

Нагадаємо, міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян.

Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.

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