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Бах про повернення росіян: Потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням

Олена Ісінбаєва має військове звання в росії
Сьогодні 15:09 255 0
Бах про повернення росіян: Потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням
Фото: Getty Images
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Inside the games.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Комісії з етики стосовно впливу рекомендацій щодо російських спортсменів на членів МОК від цієї країни.

Про це повідомив президент МОК Томас Бах.

"Виконком МОК розглянув це питання, і ми направили відповідний запит до Комісії з етики МОК для оцінки впливу наших рекомендацій і суворих умов щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом на членів МОК від росії".

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"Потрібно бачити різницю між обов'язковою військовою службою, яка в Росії є обов'язковою для всіх людей чоловічої статі протягом одного року, і тими, хто служить за власним бажанням в армії або подібних структурах", – сказав Бах.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК від росії.

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