Зеленський ввів санкції проти російських членів МОК

До санкційного списку потрапили: Ісінбаєва, Попов, Смирнов та Тарпіщев

Джерело - Офіс Президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК від росії.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

До санкційного списку потрапили: Єлєна Ісінбаєва, Александр Попов, Віталій Смирнов та Шаміль Тарпіщев.

Проти всіх чотирьох застосовано санкції на 50 років. Ісінбаєва і Тарпіщев - чинні члени МОК, а Смірнов та Попов - почесні.

Бах - про запрошення Зеленського відвідати Бахмут: У нас була тривала дискусія, ми говорили телефоном