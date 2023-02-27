Зеленський ввів санкції проти російських членів МОК

Джерело - Офіс Президента України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК від росії.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
До санкційного списку потрапили: Єлєна Ісінбаєва, Александр Попов, Віталій Смирнов та Шаміль Тарпіщев.
Проти всіх чотирьох застосовано санкції на 50 років. Ісінбаєва і Тарпіщев - чинні члени МОК, а Смірнов та Попов - почесні.
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