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Зеленський ввів санкції проти російських членів МОК

Сьогодні 14:19 137 0
До санкційного списку потрапили: Ісінбаєва, Попов, Смирнов та Тарпіщев
Зеленський ввів санкції проти російських членів МОК
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Володимир Зеленський

Джерело - Офіс Президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК від росії.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

До санкційного списку потрапили: Єлєна Ісінбаєва, Александр Попов, Віталій Смирнов та Шаміль Тарпіщев.

Проти всіх чотирьох застосовано санкції на 50 років. Ісінбаєва і Тарпіщев - чинні члени МОК, а Смірнов та Попов - почесні.

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