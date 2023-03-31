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Беленюк - про рекомендації МОК: Це наша велика дипломатична поразка

Олімпійський чемпіон і народний депутат прокоментував рекомендації МОК
Сьогодні 14:41 192 0
Беленюк - про рекомендації МОК: Це наша велика дипломатична поразка
#Жан Беленюк, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Суспільне Спорт.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк незадоволений рішенням МОК повернути росіян і білорусів у спорт в нейтральному статусі.

Про це він розповів Суспільному.

"Як на мене, то це наша велика дипломатична поразка, бо під нейтральним прапором вони виступали і на минулих Олімпійських іграх. Навіть легкоатлети на позаминулих Олімпійських іграх змагалися під нейтральним прапором. Тобто це взагалі окозамилюванням називається: певні санкції нібито, але ніхто не знає, яким чином вони будуть відстежуватися і кого дійсно будуть карати".

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"Це все для того, щоб зменшити рівень засудження від людей за подібні рекомендації. Адже тепер є номінальні обмеження для представників Росії та Білорусі. Тобто це все до чого воно йшло: ми бачимо кульмінацію нині та бажання Міжнародного олімпійського комітету розділити відповідальність з міжнародними федераціями".

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"Вони наче дають їм на розсуд, а ті весь час й чекали саме знаку від МОК, щоб вирішити на користь росіян та білорусів це питання. Упевнений, що зараз будуть лавиноподібні виконкоми різних міжнародних федерацій, де голосуватимуть за включення представників країн-агресорок до міжнародного спорту", - сказав Беленюк.

Українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.

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