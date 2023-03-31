Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Сьогодні 08:43 600
З Ісусом, але без кольорів України: Ломаченко у звичному образі з'явився на дуелі поглядів із Хейні
Сьогодні 11:06 501
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком
Вчора 23:55 1140
Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни
Вчора 23:13 362
Шахтар та Кривбас покарали за поведінку представників після матчу УПЛ
Вчора 21:14 492
Буяльський отримав три матчі дискваліфікації
Вчора 18:13 621
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Вчора 17:18 5882
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо
Вчора 17:11 14507 5
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі
Вчора 15:24 942
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Вчора 12:41 521
Прямі трансляції

Крюгер: Росіяни та білоруси повинні бути забанені

Німецька фехтувальниця висловилась щодо повернення росіян
Сьогодні 13:38 174 0
Крюгер: Росіяни та білоруси повинні бути забанені

Джерело - Чемпіон.

Німецька фехтувальниця Леа Крюгер висловилась щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Про це вона розповіла на Ютуб-каналі Олега Щербакова.

"Думаю, для багатьох фехтувальників це рішення було безладним. Постало багато запитань. Не було зрозуміло, наприклад, як тепер працюватиме кваліфікація на Олімпійські ігри. Як тепер українцям змагатись проти росіян, враховуючи, що у нас в руках зброя".

  Зозуля: Гутцайт заслужив грамоту від росіян

"Федерації приймають рішення, що стосуються атлетів, а ми повинні уже мати справу з наслідками. І цим рішенням федерація поставила інтереси росіян та білорусів вище інтересів інших спортсменів, зокрема, українців. Потрібен був знак, щоб показати світу, що не всі фехтувальники згідні з цим".

  Актуально: Українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі

"Ми написали великого листа, під яким підписалось понад 300 атлетів і який ми опублікували вранці 28 березня, до рішення МОК. Його вимога - скасувати рішення про повернення росіян та білорусів з вище названих причин. Вони повинні бути забанені, бо ми говоримо про життя, а не лише про змагання", - сказала Крюгер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії 5882
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі Стала відома зарплата Маліновського в Марселі 942
Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею Кременчук - Сокіл - онлайн-трансляція LIVE - фінал чемпіонату України з хокею 664
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 14507 5
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком 1140
Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ Львів - Динамо: де дивитися матч УПЛ 1044
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9007
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73619 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19585
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24811
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9939
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44791