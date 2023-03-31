Крюгер: Росіяни та білоруси повинні бути забанені

Німецька фехтувальниця висловилась щодо повернення росіян

Джерело - Чемпіон.

Німецька фехтувальниця Леа Крюгер висловилась щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Про це вона розповіла на Ютуб-каналі Олега Щербакова.

"Думаю, для багатьох фехтувальників це рішення було безладним. Постало багато запитань. Не було зрозуміло, наприклад, як тепер працюватиме кваліфікація на Олімпійські ігри. Як тепер українцям змагатись проти росіян, враховуючи, що у нас в руках зброя".

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"Федерації приймають рішення, що стосуються атлетів, а ми повинні уже мати справу з наслідками. І цим рішенням федерація поставила інтереси росіян та білорусів вище інтересів інших спортсменів, зокрема, українців. Потрібен був знак, щоб показати світу, що не всі фехтувальники згідні з цим".

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