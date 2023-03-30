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Захарова про Гутцайта: Таких ватників треба гнати в три шиї

Сьогодні 11:41 313 0
Захарова про Гутцайта: Таких ватників треба гнати в три шиї
#Міністерство молоді та спорту, #Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Стелла Захарова

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка та віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова прокоментувала реакцію міністра спорту України і президента НОК Вадима Гутцайта на рекомендацію МОК допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Відповідний пост вона зробила у Фейсбуці.

"Тепер і моя думка щодо реакції міністерства молоді і спорту та НОК на рішення МОК допускати на міжнародні змагання росіян та білорусів. У мене питання: за кого наш міністр, він же президент НОК? Дякувати за допущення спортсменів країн-агресорів навіть під нейтральним прапором - неприйнятно".

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"Тому що в Україні понад рік йде війна і всі ці лояльні рішення вже показали свою неефективність. Треба жорстко, без компромісів у всіх сферах заблокувати росіян і білорусів, щоб це відобразилось на житті населення цих країн та їх еліти. Дякувати за те, що рішення про участь в Олімпійських іграх-2024 спортсменів росії та білорусії не принято – це взагалі крінж".

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"Вище спортивне керівництво не тільки такими висловлюваннями ганьбить нашу країну, але і заважає нашій адекватній та активній спортивній спільноті захищати себе і відстоювати свої права та міцну позицію".

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"У той час, як президенти інших країн критикують рішення МОК, вищий спортивний орган влади не тільки ганьбить нашу спортивну сім'ю, але підставляє нашого президента і Україну в цілому.  Таких ватників треба гнати в три шиї, тоді і перемога не за горами", - написала Захарова.

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