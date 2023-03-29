Організатори Європейських ігор не допустять спортсменів з країн-агресорів

Росіян та білорусів не буде на Європейських іграх

Організатори Європейських ігор у Польщі не підтримали бажання МОК повернути російських та білоруських спортсменів.

Про це розповів президент організаційного комітету Ігор Марцин Новак.

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Напередодні МОК закликав федерації дозволити росіянам та білорусам виступати на міжнародних турнірах в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором. Проте у Польщі не планують брати цю рекомендацію до уваги.

"Російські та білоруські спортсмени не будуть присутні на наших Іграх за жодних обставин, попри всі процедурні норми", – зазначив Новак.

Функціонер додав, що якщо федерації з окремих видів спорту позбавлять Європейські ігри статусу відбору до літньої Олімпіади-2024, у Кракові взагалі відмовляться від проведення змагань з цих дисциплін.

Нагадаємо, турнір відбудеться 21 червня.

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