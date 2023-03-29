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Гутцайт: Бойкот Олімпіади - крайнє рішення

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Гутцайт: Бойкот Олімпіади - крайнє рішення
#Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - ICTV.

Бойкот Олімпійських ігор-2024 від українських спортсменів - крайнє рішення.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Стосовно бойкоту я вже багато разів казав, бойкот - крайнє рішення. Поважаю кожного спортсмена, тренера, федерацію. Кожен спортсмен та федерація повинні вирішити, чи братимуть вони участь, чи ні. Багато спортсменів висловлюються, що вони проти участі у змаганнях, де виступатимуть російські спортсмени".

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"Багато спортсменів кажуть, що хочуть брати участь та отримати ліцензію на Олімпіаду. Це дуже складне рішення, але ми потім будемо його разом приймати. Це буде окреме рішення кожного спортсмена та федерації. Але буде політичне рішення, за яким будемо потім визначатися", - сказав Гутцайт.

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