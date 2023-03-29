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Гутцайт: Росіяни незадоволені - бо реально жорсткі критерії відбору на змагання

Росіяни незадоволені критеріями відбору на міжнародні змагання, - Гутцайт
Сьогодні 14:00 156 0
Гутцайт: Росіяни незадоволені - бо реально жорсткі критерії відбору на змагання

Джерело - Чемпіон.

Росіяни незадоволені критеріями відбору на міжнародні змагання.

Про це розповів Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ми знаємо, що всі працювали над тим, щоб їх не було, і це крапка. З перших днів війни. Але, на жаль, ви вже чули і заяви міністрів влітку, коли я ще не підписав, а міністри Європи підписували лист, щоб їх не допустили за певними критеріями". 

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"Коли брав участь в усіх нарадах під головуванням Баха з НОК, практично 150 країн висловилися за те, щоб їх повернути під нейтральним прапором. І ми вже боролися за те, щоб їх не було, але ми писали ці листи, щоб їх не допускали, бо вони військовослужбовці, підтримують агресію".

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"Ми бачимо, що вони незадоволені. Ми незадоволені, що їх допустили, вони не задоволені - бо реально жорсткі критерії відбору росіян на змагання. Тому це не закінчено, нам потрібно рухатися та робити свою справу", - сказав Гутцайт.

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