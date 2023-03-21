НОК України: Якщо виконком МОК допустить росіян та білорусів - усі члени повинні взяти персональну відповідальність за всі наслідки рішення

НОК України надіслав президентам і генеральним секретарям Національних олімпійських комітетів, а також міжнародних федерацій з олімпійських видів спорту листа щодо недопуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"Зокрема, у листі зазначено про те, що "інтереси організаторів спортивних змагань щодо їх безперебійного проведення та загальна мета забезпечення безпеки всіх учасників (як учасників, так і громадськості) є законним недискримінаційним заходом, який має перевагу над правом російських і білоруських спортсменів брати участь у таких змаганнях.

Викладений правовий аналіз ситуації ґрунтується на судовій практиці Арбітражного спортивного суду та Європейського суду з прав людини, який дає право говорити, що "доповідь спеціальних доповідачів ООН, яка послужила основою для перегляду позиції МОК, не врахувала принаймні відповідну судову практику CAС та ЄСПЛ, проігнорувала неабсолютний характер залучених прав та обставини, що склалися внаслідок російської агресії проти України. Тому неприйнятно, щоб фрагментовані та необґрунтовані висновки спеціальних доповідачів ООН слугували підставою для будь-якого подальшого рішення МОК.

Україна вкотре закликала світову спортивну спільноту продовжити раніше визначені обмеження щодо представників країн-агресорок до міжнародних змагань. Однак, у випадку, якщо Виконавчий комітет МОК вирішить дозволити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, усі члени Виконкому МОК повинні взяти на себе персональну відповідальність за всі наслідки такого рішення, включаючи відповідальність за безпеку всіх спортсменів-учасників і громадськості та відновлення глобального миру", - йдеться у заяві НОК України.