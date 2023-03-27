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Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань

Сьогодні 17:23 154 0
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Фото - gettyimages

Джерело - mfa.gov.ua.

МЗС України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі опублікували спільну заяву щодо можливого допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це повдіомляє mfa.gov.ua.

"У зв’язку з тим, що ми наближаємося до наступного засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету 28-30 березня 2023 року, ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних".

Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів.

Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань.

Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими.

Актуально: НОК України: Якщо виконком МОК допустить росіян та білорусів - усі члени повинні взяти персональну відповідальність

Вважаємо за необхідне нагадати, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну.

Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення  російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі.

Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство.

Нагадаємо, Росія та Білорусь мають у своєму розпорядженні шлях для повернення своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство, а саме припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Лозанні відбувся мітинг проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади.

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