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На сайті Зеленського з'явилась петиція про перегляд санкцій щодо Parimatch

Сьогодні 16:04 53 0
На сайті Зеленського з'явилась петиція про перегляд санкцій щодо Parimatch
#Parimatch

Джерело - Офіційне інтернет-представництво Президента України.

В офіційному інтернет-представництві Президента України Володимира Зеленського зареєстровано петицію "Про перегляд указу Президента України №145/2023 щодо ТОВ Паріматч".

Автором (ініціатором) клопотання є Бухтіяров Дмитро Олександрович.

"ТОВ Паріматч є одним з найбільших ліцензійних операторів України який справно сплачує податки до бюджету України.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн.

Просимо переглянути рішення щодо обмеження діяльності ТОВ Паріматч на території України, а саме розблокування рахунків компанії та доступ до вебресурсу pm.ua

Варто зазначити, що немає жодних законних підстав для застосування у бік компанії відповідних санкційних заходів із боку держави. Компанія не має власників громадян Росії, не здійснює діяльність на території Росії, займає активну патріотичну позицію, активно допомагає ЗСУ, Силам спеціальних операцій та іншим захисникам України, привселюдно співпрацює з державними органами у боротьбі з окупантом", - йдеться в тексті петиції.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія Parimatch призупинила свою діяльність внаслідок рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти компанії ТОВ "Паріматч"".

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