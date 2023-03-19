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Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286

Сьогодні 10:48 109 0
Відбувся турнір UFC 286 у Лондоні
Едвардс переміг Усмана, Долідзе поступився Ветторі: результати UFC 286
Фото: Getty Images
#UFC, #UFC 286

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 19 березня відбувся турнір UFC 286 у Лондоні.

Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

Грузинський середньоваговик Роман Долідзе зазнав поразки від італійця Марвіна Ветторі.

Результати UFC 286:

Джастін Гейджі (24-4) переміг Рафаеля Фізієва (12-2) рішенням суддів.

Гуннар Нельсон (19-5-1) здолав Браяна Барберену (18-10) больовим прийомом у першому раунді;

Дженніфер Мая (21-9-1) виявилася сильнішою за Кейсі О’Нілл (9-1) одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28);

Мухаммад Мокаєв (10-0) переміг Жафела Фільо (14-3) задушливим прийомом у третьому раунді.

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