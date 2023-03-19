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Долідзе програв Ветторі одноголосним рішенням суддів на UFC 286

Сьогодні 09:34 174 0
Колишній боєць українського ММА-промоушену WWFC програв у UFC
Долідзе програв Ветторі одноголосним рішенням суддів на UFC 286
#UFC, #Ветторі, #Долідзе, #UFC 286

Джерело - Чемпіон.

Грузинський середньоваговик Роман Долідзе зазнав поразки від італійця Марвіна Ветторі.

Бій, який відбувався у Лондоні, пройшов усю дистанцію. Судді одноголосно віддали перемогу італійцю: 28-29, 28-29, 27-30.

До поразки Долідзе йшов на серії з 4 перемог, 3 з яких були достроковими.

Також на UFC 286 Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.

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