Долідзе програв Ветторі одноголосним рішенням суддів на UFC 286

Джерело - Чемпіон.
Грузинський середньоваговик Роман Долідзе зазнав поразки від італійця Марвіна Ветторі.
Бій, який відбувався у Лондоні, пройшов усю дистанцію. Судді одноголосно віддали перемогу італійцю: 28-29, 28-29, 27-30.
До поразки Долідзе йшов на серії з 4 перемог, 3 з яких були достроковими.
Hard fought win 😤— UFC (@ufc) March 18, 2023
🇮🇹 @MarvinVettori adds a W to his record tonight! #UFC286 pic.twitter.com/GljtdgPzl1
Також на UFC 286 Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.