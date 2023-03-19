Долідзе програв Ветторі одноголосним рішенням суддів на UFC 286

Колишній боєць українського ММА-промоушену WWFC програв у UFC

Джерело - Чемпіон.

Грузинський середньоваговик Роман Долідзе зазнав поразки від італійця Марвіна Ветторі.

Бій, який відбувався у Лондоні, пройшов усю дистанцію. Судді одноголосно віддали перемогу італійцю: 28-29, 28-29, 27-30.

До поразки Долідзе йшов на серії з 4 перемог, 3 з яких були достроковими.

Також на UFC 286 Леон Едвардс (21-3) переміг Камару Усмана (20-3) та захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.