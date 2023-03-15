Petr1k: Без букмекерів український кіберспорт буде повністю мертвий

Джерело - Dexerto.
Український кіберспорт може померти без букмекерських контор.
Такою думкою поділився блогер Олександр Петрик.
"Деякі творці кіберспортивного контенту в Україні втратять більшу частину своїх доходів. Я скасував деякі амбітні проєкти, і, ймовірно, інші автори контенту також. Цього ніхто не очікував і не був до цього готовий".
Актуально: Parimatch призупинив діяльність через санкції
"З точки зору бізнесу український кіберспорт майже мертвий через триваючу війну. Без букмекерських контор він зовсім мертвий. Винятком є NAVI, оскільки вони вийшли на міжнародний ринок. Важкі часи", - сказав Petr1k.
Нагадаємо, Челсі може розірвати спонсорську угоду з букмекерською компанією Parimatch.