Petr1k: Без букмекерів український кіберспорт буде повністю мертвий

Український кіберспорт може померти без букмекерських контор.

Такою думкою поділився блогер Олександр Петрик.

"Деякі творці кіберспортивного контенту в Україні втратять більшу частину своїх доходів. Я скасував деякі амбітні проєкти, і, ймовірно, інші автори контенту також. Цього ніхто не очікував і не був до цього готовий".