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Petr1k: Без букмекерів український кіберспорт буде повністю мертвий

Сьогодні 11:52 171 0
Український блогер розповів про вплив букмекерських контор на кіберспорт
Petr1k: Без букмекерів український кіберспорт буде повністю мертвий

Джерело - Dexerto.

Український кіберспорт може померти без букмекерських контор.

Такою думкою поділився блогер Олександр Петрик.

"Деякі творці кіберспортивного контенту в Україні втратять більшу частину своїх доходів. Я скасував деякі амбітні проєкти, і, ймовірно, інші автори контенту також. Цього ніхто не очікував і не був до цього готовий".

  Актуально: Parimatch призупинив діяльність через санкції

"З точки зору бізнесу український кіберспорт майже мертвий через триваючу війну. Без букмекерських контор він зовсім мертвий. Винятком є NAVI, оскільки вони вийшли на міжнародний ринок. Важкі часи", - сказав Petr1k.

Нагадаємо, Челсі може розірвати спонсорську угоду з букмекерською компанією Parimatch.

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