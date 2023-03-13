Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Сьогодні 15:59 1319
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Сьогодні 20:14 68
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Сьогодні 18:41 818
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 16:57 789
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Сьогодні 16:33 271
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Сьогодні 14:53 3402
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО
Сьогодні 14:29 2717
Дніпро-1 отримав трансферний бан за трансфер Піреса
Сьогодні 14:15 389
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:29 683
Крижанський здобув золото на етапі Кубка Європи
Сьогодні 12:18 259
Прямі трансляції

Челсі може розірвати угоду з Parimatch

Сьогодні 19:58 140 0
Челсі переглядає спонсорську угоду з Parimatch
Челсі може розірвати угоду з Parimatch
Фото - gettyimages
#Parimatch, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі може розірвати спонсорську угоду з букмекерською компанією Parimatch.

Про це повідомляє Daily Mail.

У 2021 році Parimatch, який нещодавно потрапив у санкційний список РНБО України, підписав з Челсі контракт строком на 3 роки. Окрім лондонського клубу, Астон Вілла, Лестер і Ньюкасл також співпрацюють з підсанкційною в Україні компанією.

Загалом, санкції були накладені на 287 компаній, серед яких і Sportradar, що займається збором та аналізом спортивних даних для букмекерських контор.

Акціонером Sportradar є власник Челсі Тодд Боелі. Півтора року тому він придбав акції компанії на суму близько 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Джерела, близькі до Боелі, повідомили, що його частка не є великою, хоча в 2021 році він розглядав можливість повноцінного викупу компанії.

Окрім того, наразі Sportradar є офіційним беттінговим партнером змагань, що проводяться під егідою УЄФА - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Євро-2024.

Раніше Шахтар оголосив про припинення співпраці з титульним партнером Parimatch.

Коментарі ()
Популярне зараз
Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик Промоутер назвав дату бою Ф'юрі - Усик 7665
Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко 2428
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 3402
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 2717
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 4969
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 3632
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22851
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42746
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13686 6
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5978
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28940
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 967