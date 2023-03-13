Челсі може розірвати угоду з Parimatch

Челсі переглядає спонсорську угоду з Parimatch

Челсі може розірвати спонсорську угоду з букмекерською компанією Parimatch.

Про це повідомляє Daily Mail.

У 2021 році Parimatch, який нещодавно потрапив у санкційний список РНБО України, підписав з Челсі контракт строком на 3 роки. Окрім лондонського клубу, Астон Вілла, Лестер і Ньюкасл також співпрацюють з підсанкційною в Україні компанією.

Загалом, санкції були накладені на 287 компаній, серед яких і Sportradar, що займається збором та аналізом спортивних даних для букмекерських контор.

Акціонером Sportradar є власник Челсі Тодд Боелі. Півтора року тому він придбав акції компанії на суму близько 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Джерела, близькі до Боелі, повідомили, що його частка не є великою, хоча в 2021 році він розглядав можливість повноцінного викупу компанії.

Окрім того, наразі Sportradar є офіційним беттінговим партнером змагань, що проводяться під егідою УЄФА - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Євро-2024.

Раніше Шахтар оголосив про припинення співпраці з титульним партнером Parimatch.