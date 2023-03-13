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Фонд Повернись живим підтримає збірну України на Іграх Нескорених

Сьогодні 21:22 117 0
Відбулась зустріч керівництва Міністерства у справах ветеранів з представниками фонду Повернись живим
Фонд Повернись живим підтримає збірну України на Іграх Нескорених
Фото - gettyimages

Джерело - mva.gov.ua.

Благодійний фонд “Повернись живим” долучиться до підтримки національної збірної України на Invictus Games-2023.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у справах ветеранів.

“Наша країна буде представлена на Іграх командою із 24 спортсменів з числа військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, які отримали поранення. Вони змагатимуться у 9 видах спорту. Ці змагання є традиційними для воїнів, які віддали своє здоров’я під час захисту держави, але знайшли в собі сили і волю долучитися до змагань для досягнення спортивних результатів. Участь в Іграх це також безцінний досвід для розбудови системи спортивної реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців в Україні”, - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За результатами зустрічі було домовлено, що фонд “Повернись живим” долучиться до забезпечення організаційних заходів з відбору та комплектування національної збірної команди України, а також її участі в Invictus Games-2023 у Дюссельдорфі.

Ігри нескорених – це міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів та членів родин. Україна бере участь у змаганнях із 2017 року.

Раніше повідомлялося, що призер Ігор нескорених Котовенко загинув у війні з росією.

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