Україна візьме участь в Іграх нескорених-2023

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна підписала Кодекс поведінки країн-учасниць у Іграх нескорених Dusseldorf 2023, чим засвідчила бажання України взяти участь у цих змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Кодекс країн-учасниць у Іграх Нескорених Dusseldorf 2023 – це збірка правил, які регулюють проведення Ігор... Підписання Кодексу стало позитивною відповіддю щодо участі в Іграх Нескорених. Відтак Україна офіційно оголосила про наміри брати участь у наступних змаганнях", - зазначають у відомстві.

Крім того, участь української збірної у змаганнях сприятиме набуттю знань, необхідних для розбудови системи спортивної реабілітації поранених ветеранів та військовослужбовців в Україні.

Наразі в державі формується нормативно-правова база щодо функціонування спорту серед ветеранів. Водночас Україна має працювати над створенням осередків ветеранського спорту в громадах - "з необхідним простором, обладнанням, спорядженням та підготовленими кадрами, запровадженням спортивних змагань з адаптивних видів спорту на регіональному та національному рівнях", - розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.