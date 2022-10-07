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Україна візьме участь в Іграх нескорених-2023

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Юлія Лапутіна підписала Кодекс країн-учасниць та засвідчила бажання України брати участь у Іграх Нескорених Dusseldorf 2023.
Україна візьме участь в Іграх нескорених-2023
Фото - gettyimages

Джерело - mva.gov.ua.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна підписала Кодекс поведінки країн-учасниць у Іграх нескорених Dusseldorf 2023, чим засвідчила бажання України взяти участь у цих змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Кодекс країн-учасниць у Іграх Нескорених Dusseldorf 2023 – це збірка правил, які регулюють проведення Ігор... Підписання Кодексу стало позитивною відповіддю щодо участі в Іграх Нескорених. Відтак Україна офіційно оголосила про наміри брати участь у наступних змаганнях", - зазначають у відомстві.

Крім того, участь української збірної у змаганнях сприятиме набуттю знань, необхідних для розбудови системи спортивної реабілітації поранених ветеранів та військовослужбовців в Україні.

Наразі в державі формується нормативно-правова база щодо функціонування спорту серед ветеранів. Водночас Україна має працювати над створенням осередків ветеранського спорту в громадах - "з необхідним простором, обладнанням, спорядженням та підготовленими кадрами, запровадженням спортивних змагань з адаптивних видів спорту на регіональному та національному рівнях", - розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Ігри нескорених – це міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів та членів родин. Україна бере участь у змаганнях із 2017 року.

Раніше повідомлялося, що призер Ігор нескорених Котовенко загинув у війні з росією.

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