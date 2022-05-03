Призер Ігор нескорених Котовенко загинув у війні з росією

Котовенко брав участь в антитерористичній операції на Донбасі і був тяжко поранений у січні 2016 року

Джерело - Чемпіон.

У війні із російськими окупантами загинув призер Ігор нескорених Андрій Котовенко.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України.

Ковтенко брав участь в антитерористичній операції на Донбасі і був тяжко поранений у січні 2016 року неподалік Донецького аеропорту. Він переніс понад 20 операцій на нозі, став інвалідом другої групи, але не здався.

У 2020 році Котовенко виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи з паверліфтингу у Словаччині, до цього став чемпіоном України у жимі лежачи у софт-екіпіруванні та срібним призером у класичному жимі.

У червні 2021 року Котовенко переміг у національних змаганнях Ігор Нескорених у жимі лежачи.