WePlay Esports: Ми не маємо відношення до компанії, яка потрапила під санкції України

Українська кіберспортивна компанія прокоментувала санкції від РНБО

Джерело - Чемпіон.

WePlay Esports прокоментувала санкції проти Віплей Медіа Холдинг Лімітед, які ввів в дію президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у повідомлені компанії в Інстаграмі.

"Друзі, про санкції на Віплей Медіа Холдинг Лімітед: WePlay Esports не має відношення до цієї юридичної компанії з 2019 року, відколи вона була передана інвестиційному фонду JKR (афілійована з PM компанія) в рамках припинення з ними співробітництва.

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WePlay Esports не співпрацює з компаніями з рф чи рб, і не підпадає ні під які санкції. Ми продовжуємо працювати в Україні і всіма силами прискорювати нашу перемогу", - йдеться в заяві.