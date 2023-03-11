Шахтар прибрав лого Parimatch з офіційного сайту та соцмереж

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у своїх акаунтах у соцмережах замінив рекламні банери букмекерської контори Parimatch.
Про це повідомляє Новини Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, до їх числа увійшов і Parimatch.
Ситуацію у Шахтарі поки не коментують.
Parimatch також є спонсором Дніпра-1, Чорноморця та Львова.
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