Чемпіон Bellator Еблен: Амосов надихає мене щодня

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон Bellator у середній вазі Джонні Еблен приїхав до Дубліна, щоб підтримати українця Ярослава Амосова, який захистив свій чемпіонйський титул.
Американець розповів, як Амосов допомагав йому на тренуваннях.
"Він мій український брат, він дійсно підштовхує мене, дійсно надихає мене, особливо враховуючи те, що він щойно пройшов через усю цю війну. Він там захищав свою сім'ю і свою країну. Я б зробив те саме. Це дійсно надихає мене, і я прагну бути частиною цієї подорожі".
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"Він надихає мене щодня на тренуваннях, і я просто повинна бути його частиною і підтримувати. Діти, жінки та люди просто помирають. Ми боремося за спорт, а вони боряться за життя - це не одне й те ж саме", - сказав Еблен.
Middleweight champion @JohnnyEblen showing love and respect to teammate @YaroslavAmosov.— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023
📺 #Bellator291 LIVE | @SHOsports | @BBCiPlayer | @VMSportIE pic.twitter.com/TnH7OSSFhs