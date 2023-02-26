Чемпіон Bellator Еблен: Амосов надихає мене щодня

Чемпіон Bellator у середній вазі підтримував українця

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Bellator у середній вазі Джонні Еблен приїхав до Дубліна, щоб підтримати українця Ярослава Амосова, який захистив свій чемпіонйський титул.

Американець розповів, як Амосов допомагав йому на тренуваннях.

"Він мій український брат, він дійсно підштовхує мене, дійсно надихає мене, особливо враховуючи те, що він щойно пройшов через усю цю війну. Він там захищав свою сім'ю і свою країну. Я б зробив те саме. Це дійсно надихає мене, і я прагну бути частиною цієї подорожі".

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