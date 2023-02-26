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Чемпіон Bellator Еблен: Амосов надихає мене щодня

Сьогодні 08:50 254 0
Чемпіон Bellator у середній вазі підтримував українця
Чемпіон Bellator Еблен: Амосов надихає мене щодня
#Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Bellator у середній вазі Джонні Еблен приїхав до Дубліна, щоб підтримати українця Ярослава Амосова, який захистив свій чемпіонйський титул.

Американець розповів, як Амосов допомагав йому на тренуваннях.

"Він мій український брат, він дійсно підштовхує мене, дійсно надихає мене, особливо враховуючи те, що він щойно пройшов через усю цю війну. Він там захищав свою сім'ю і свою країну. Я б зробив те саме. Це дійсно надихає мене, і я прагну бути частиною цієї подорожі".

  Актуально: Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою

"Він надихає мене щодня на тренуваннях, і я просто повинна бути його частиною і підтримувати. Діти, жінки та люди просто помирають. Ми боремося за спорт, а вони боряться за життя - це не одне й те ж саме", - сказав Еблен.

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