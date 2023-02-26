Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) впевнено захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Амосов домінував протягом усіх п'яти раундів і був близький до завершення бою достроково. Американець зумів "вижити" після понад 250 пропущених ударів від українця. Український чемпіон не дозволив американцю бодай одного разу перевести поєдинок у партер.

Перемога одноголосним рішенням суддів. Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45!

Для Амосова це перший захист титулу, який він здобув у бою проти бразильця Ліми. Український непереможний боєць має феноменальну статистику - 27 перемог у 27 поєдинках.