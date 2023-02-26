Головне
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
Сьогодні 01:57 258
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Сьогодні 02:07 93
Амосов - Сторлі - бій за звання чемпіона світу Bellator - Як це було
Сьогодні 01:55 1943
Реал та Атлетіко розписали мирову в дербі: Результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 501
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Вчора 23:37 1483
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 23:06 10888
Зінченко - другий найкращий гравець матчу Лестер - Арсенал
Вчора 20:39 714
Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів
Вчора 19:12 539
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Вчора 18:09 2346
Тренер Борнмута: Відновлення Забарного займе десь 2-4 тижні
Вчора 17:41 286
Прямі трансляції

Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator

Сьогодні 01:57 258 0
Амосов декласував Сторлі та захистив титул чемпіона світу Bellator
#Ярослав Амосов, #Bellator 291

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) впевнено захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Амосов домінував протягом усіх п'яти раундів і був близький до завершення бою достроково. Американець зумів "вижити" після понад 250 пропущених ударів від українця. Український чемпіон не дозволив американцю бодай одного разу перевести поєдинок у партер.

Перемога одноголосним рішенням суддів. Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45!

Для Амосова це перший захист титулу, який він здобув у бою проти бразильця Ліми. Український непереможний боєць має феноменальну статистику - 27 перемог у 27 поєдинках.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 4599
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 10888
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21215
Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО Мудрик знову розриває на тренуванні Челсі: партнери просто не встигають за українцем - ВІДЕО 3147
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 60516 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 8332
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 15787
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42242
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40529
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5651
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 35937 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 40686