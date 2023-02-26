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Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою

Сьогодні 08:15 417 0
Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
#Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) впевнено захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Перемога одноголосним рішенням суддів. Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45!

У 2020-му році суперники вже зустрічалися. Тоді також перемогу здобув українець. Для Амосова це перший захист титулу, який він здобув у бою проти бразильця Ліми. Український непереможний боєць має феноменальну статистику - 27 перемог у 27 поєдинках.

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