Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45

Джерело - Чемпіон.

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов (27-0-0) впевнено захистив титул чемпіона світу в напівсередній вазі в межах Bellator 291 у двобої проти американця Логана Сторлі (14-2-0).

Перемога одноголосним рішенням суддів. Рахунок в усіх трьох суддів - 50:45!

У 2020-му році суперники вже зустрічалися. Тоді також перемогу здобув українець. Для Амосова це перший захист титулу, який він здобув у бою проти бразильця Ліми. Український непереможний боєць має феноменальну статистику - 27 перемог у 27 поєдинках.