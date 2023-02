Понад 30 держав підтримало Україну в питанні недопуску російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Оприлюднено Заяву "Statement on Russia's War on Ukraine and International Sport" за результатами Саміту міністрів спорту, який відбувся 10 лютого 2023 року у зв’язку із позицією МОК стосовно пошуку шляхів повернення російських і білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив міністр молоді і спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Ми вдячні за цю ініціативу британській стороні, яка відгукнулася на заклик Міністерства молоді та спорту України, та зібрала очільників спортивних відомств 36 країн світу. Про важливість питань порядку денного саміту свідчить те, що участь у ньому взяв Президент України Володимир Зеленський".

"У своєму зверненні до учасників заходу Президент України наголосив на незмінній позиції нашої держави щодо неприпустимості участі представників держав-агресорок у міжнародних спортивних змаганнях, у тому числі Олімпійських іграх, у будь-якому статусі, допоки триває війна Росії проти України".

"У Заяві Саміту керівники спортивних відомств з понад 30 країн з різних континентів підтримали позицію України і наголосили на тому, що "ситуація щодо російської агресії в Україні не змінилася, і як імператив справедливості та солідарності щодо українських спортсменів, яким довелося покинути свою країну або стати на її захист, через що загинуло дуже багато спортсменів, немає жодних причин змінювати позицію щодо режиму виключення російських і білоруських спортсменів, визначену МОК 28 лютого 2022 року".

"Учасники Саміту також закликали МОК переглянути свою пропозицію щодо можливого допуску спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань. Водночас, Заява містить окремі положення про гіпотетичну можливість участі спортсменів рф та рб у змаганнях у так званому "нейтральному" статусі за умови дотримання певних критеріїв та умов, що унеможливило приєднання до неї України з огляду на нашу категоричну позицію".

"Міністерство молоді та спорту України спільно з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ України, Національним олімпійським комітетом України, національними федераціями з видів спорту та іншими суб’єктами спортивного руху продовжує роботу з метою недопущення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени".

