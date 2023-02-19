Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Сьогодні 13:59 363
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Сьогодні 17:01 19802
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:53 261
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Сьогодні 12:52 415
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 11:45 34427 1
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 08:15 661
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Вчора 21:23 3774
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Вчора 21:08 1114
Збірна України посіла 14 місце в жіночій естафеті на ЧС-2023
Вчора 17:27 793
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Вчора 16:16 18910
Прямі трансляції

МОК: Виконання місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях не робить нас співучасником Росії

Сьогодні 14:40 481 0
МОК: Виконання місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях не робить нас співучасником Росії
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет надав відповідь щодо можливого повернення росіян та білорусів.

Про це йдеться у заяві МОК.

"Виконання своєї місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях і дотримання Олімпійської хартії не робить МОК співучасником росії. Можна солідаризуватися з Україною та українською олімпійською спільнотою, не погоджуючись на все, до чого вони закликають".

  Актуально: Кулеба: Лицемірство Баха і МОК просто жалюгідне

"Вже через кілька годин після початку російського вторгнення в Україну, яке підтримувала Білорусь, МОК був однією з перших міжнародних організацій, яка рішуче засудила вторгнення. На відміну від більшості інших глобальних організацій, вона також застосувала санкції до відповідальних держав і урядів".

  Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК

"На сьогодні МОК підтримує близько 3 000 українських спортсменів, щоб вони могли продовжувати займатися спортом. Ця підтримка була нещодавно посилена, щоб мати сильну команду від НОК України на Олімпійських іграх-2024 та зимових Олімпійських іграх-2026".

  Бах закликав Україну відмовитися від можливого бойкоту Олімпіади-2024

"НОК, національним федераціям та організаторам спортивних подій було запропоновано докласти всіх можливих зусиль для сприяння української підготовки та участі спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. МОК непохитно стоїть на боці української олімпійської спільноти", - йдеться у відповіді комітету.

Коментарі ()
Популярне зараз
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 34427 1
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ 3774
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 3636
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19934
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця 15574
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 19802
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16472
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23686 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64927
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 268842
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 27426
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 13796 3