МОК: Виконання місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях не робить нас співучасником Росії

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет надав відповідь щодо можливого повернення росіян та білорусів.

Про це йдеться у заяві МОК.

"Виконання своєї місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях і дотримання Олімпійської хартії не робить МОК співучасником росії. Можна солідаризуватися з Україною та українською олімпійською спільнотою, не погоджуючись на все, до чого вони закликають".

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"Вже через кілька годин після початку російського вторгнення в Україну, яке підтримувала Білорусь, МОК був однією з перших міжнародних організацій, яка рішуче засудила вторгнення. На відміну від більшості інших глобальних організацій, вона також застосувала санкції до відповідальних держав і урядів".

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"На сьогодні МОК підтримує близько 3 000 українських спортсменів, щоб вони могли продовжувати займатися спортом. Ця підтримка була нещодавно посилена, щоб мати сильну команду від НОК України на Олімпійських іграх-2024 та зимових Олімпійських іграх-2026".

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