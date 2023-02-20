Очільниця спортивного відомства анексованого Криму відкрила школу в країні ЄС

Анна Насекіна, президентка так званої Федерації синхронного плавання Республіки Крим, має бути в санкційних списках України та проти неї треба порушити кримінальну справу.

Так вважає ресурс Base of Ukrainian sports. Автори розслідування пишуть, зокрема, наступне:

"Всі ці роки Насекіна відвідує анексований Крим, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушує законодавство України та ллє воду на млин російської пропаганди, яка розповідає, що Крим, Донбас, Херсонщина та Запоріжжя – "назавжди в стали Росією, а закони України тут вже не діють".

Крім того, талановиті українські діти внаслідок діяльності Насекіної отримують російське спортивне громадянство та потім вже представляють (чи представлятимуть у майбутньому) на міжнародних змаганнях саме країну-агресора

Цікаво, що також філія "Школа Анни Насекіної" є в Ризі - столиці країни ЄС Латвії. Цікаво, чого, крім синхронного плавання, навчають латвійських дітей та підлітків? Що "Крим вже став Росією, а Рига – на черзі"? От і на офіційних сторінках цієї школи вони стоять поруч".