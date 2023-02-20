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Очільниця спортивного відомства анексованого Криму відкрила школу в країні ЄС

Сьогодні 17:05 Андрій Дунець 242 0
Очільниця спортивного відомства анексованого Криму відкрила школу в країні ЄС

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Анна Насекіна, президентка так званої Федерації синхронного плавання Республіки Крим, має бути в санкційних списках України та проти неї треба порушити кримінальну справу. 

Так вважає ресурс Base of Ukrainian sports. Автори розслідування пишуть, зокрема, наступне: 

"Всі ці роки Насекіна відвідує анексований Крим, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушує законодавство України та ллє воду на млин російської пропаганди, яка розповідає, що Крим, Донбас, Херсонщина та Запоріжжя – "назавжди в стали Росією, а закони України тут вже не діють".

Крім того, талановиті українські діти внаслідок діяльності Насекіної отримують російське спортивне громадянство та потім вже представляють (чи представлятимуть у майбутньому) на міжнародних змаганнях саме країну-агресора

Цікаво, що також філія "Школа Анни Насекіної" є в Ризі - столиці країни ЄС Латвії. Цікаво, чого, крім синхронного плавання, навчають латвійських дітей та підлітків? Що "Крим вже став Росією, а Рига – на черзі"? От і на офіційних сторінках цієї школи вони стоять поруч".

  • Анна Насекіна - російська спортсменка, 5-разова чемпіонка світу та 2-разова чемпіонка Європи зі синхронного плавання.

МОК: Виконання місії щодо об’єднання світу в спортивних змаганнях не робить нас співучасником Росії

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