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Ферстаппен: Підходитиму до виховання дітей не так, як мій батько

Сьогодні 16:41 172 0
Ферстаппен: Підходитиму до виховання дітей не так, як мій батько
#Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - De Limburger.

Дворазовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен не змушуватиме своїх дітей ставати гонщиками.

Про це нідерланедець розповів порталу De Limburger.

"Звичайно, я хочу дітей. Якщо вони захочуть займатись гонками, це нормально. Я підходитиму до цього не так, як мій батько. Але зараз легко говорити, бо не маю дітей. Може, я поміняю думку, коли настане час. Він робив заради мене все: налаштовував двигуни, готував карти. Мені важко уявити себе у такій ролі".

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"Хоч би що там було, я не маю наміру змушувати своїх дітей ганятися. Вони самі мають цього захотіти. А якщо збираєшся займатися цим зі своїм сином чи дочкою, то навряд чи сам продовжиш виступати у Формулі-1. Потрібно закладати основи з чотирьох років. І я хочу при цьому бути присутнім", – сказав Ферстаппен.

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