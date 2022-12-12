Джерело - офіційний сайт Астон Мартін.
Астон Мартін організувала благодійний аукціон на підтримку українців, що постраждали від війни.
Про це повідомляє пресслужба команди Формули-1.
Серед лотів - костюм 4-разового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, його рукавички, торцева частина боліду, а також багато інших цінних аксесуарів.
Аукціон буде продовжуватися до 16 грудня. Станом на цей момент зібрано вже понад 9 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року.