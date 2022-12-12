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Астон Мартін зробили аукціон на підтримку України

Сьогодні 21:16 168 0
Аукціон буде продовжуватися до 16 грудня
Астон Мартін зробили аукціон на підтримку України
#Астон Мартін, #Формула 1

Джерело - офіційний сайт Астон Мартін.

Астон Мартін організувала благодійний аукціон на підтримку українців, що постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба команди Формули-1.

Серед лотів - костюм 4-разового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, його рукавички, торцева частина боліду, а також багато інших цінних аксесуарів.

Аукціон буде продовжуватися до 16 грудня. Станом на цей момент зібрано вже понад 9 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року.

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