Ферстаппен заплатить майже €1 млн за суперліцензію у 2023 році

Джерело - Чемпіон.

Пілоти Формули-1 заплатять за суперліцензію на сезон-2023 дуже серйозні кошти.

Про це повідомляє RacingNews365.

Згідно з останніми поправками до спортивного регламенту Формули-1, базова вартість суперліцензії пілота становитиме €10,4 тис. Крім цього, кожен пілот має заплатити по €2,1 тис. за кожне зароблене очко у сезоні-2022.

Найдорожчою суперліцензія матиме чемпіон світу 2022 року Макс Ферстаппен - пілот Ред Булл заплатить за виступи наступного сезону майже € 1 млн.

Нагадаємо Ферстаппен претендує на звання спортсмена року в Нідерландах.