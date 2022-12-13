Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 431 1
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 231
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 156
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4413 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 564
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 445
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 444
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 608
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Вчора 10:50 445
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Вчора 08:40 2014
Прямі трансляції

Ферстаппен заплатить майже €1 млн за суперліцензію у 2023 році

Вчора 22:25 228 0
Ферстаппен заплатить майже €1 млн за суперліцензію у 2023 році
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілоти Формули-1 заплатять за суперліцензію на сезон-2023 дуже серйозні кошти.

Про це повідомляє RacingNews365.

Згідно з останніми поправками до спортивного регламенту Формули-1, базова вартість суперліцензії пілота становитиме €10,4 тис. Крім цього, кожен пілот має заплатити по €2,1 тис. за кожне зароблене очко у сезоні-2022.

Найдорожчою суперліцензія матиме чемпіон світу 2022 року Макс Ферстаппен - пілот Ред Булл заплатить за виступи наступного сезону майже € 1 млн.

Нагадаємо Ферстаппен претендує на звання спортсмена року в Нідерландах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1653
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 2014
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2578
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4413 2
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6476
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2175
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4868
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2147
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20608
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8561
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29933 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124865