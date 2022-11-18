Гутцайт: Немає жодної інформації щодо Міністерства молоді та спорту

Наразі немає інформації про можливе розформування Міністерства молоді та спорту України.

Про це розповів очільник мінспорту та президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Чув про ці розмови, але в уряді це питання не обговорювалося. Не маю ніякої інформації. Поки працює міністерство, ми працюємо у штатному режимі. У нас є багато роботи, і по наших спортсменах, і по їхньому виїзду за кордон. І за таких складних умов треба, щоб вся спортивна галузь працювала по всім містам та селам".