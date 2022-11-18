Головне
Андріюк: Павелку вручили повістку до Генпрокуратури
Вчора 19:00 562
Катар – Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:53 337
S1mple задонатив 100 тисяч доларів у межах співпраці NAVI з UNITED24
Вчора 19:16 232
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Вчора 18:25 562
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Вчора 18:02 433 1
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Вчора 17:33 753
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
Вчора 16:39 5684 2
За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation
Вчора 15:03 213
Зоря розгромила Олександрію у 14 турі УПЛ
Вчора 14:52 538
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Вчора 13:22 870 3
Прямі трансляції

Гутцайт: Немає жодної інформації щодо Міністерства молоді та спорту

Вчора 23:33 230 0
Міністр молоді та спорту розповів про можливі зміни в міністерстві
Гутцайт: Немає жодної інформації щодо Міністерства молоді та спорту
#НОК України, #Вадим Гутцайт

Джерело - Суспільне.

Наразі немає інформації про можливе розформування Міністерства молоді та спорту України.

Про це розповів очільник мінспорту та президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Чув про ці розмови, але в уряді це питання не обговорювалося. Не маю ніякої інформації. Поки працює міністерство, ми працюємо у штатному режимі. У нас є багато роботи, і по наших спортсменах, і по їхньому виїзду за кордон. І за таких складних умов треба, щоб вся спортивна галузь працювала по всім містам та селам".

  Гутцайт: Зараз у мене в пріоритеті буде НОК

"Щоб усі наші громадяни займалися фізичною активністю. Тому наразі немає жодної інформації щодо подальшого життя міністерства", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, виконком НОК прийняв рішення про відставку Шуфрича та Суркіса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 14 років тому почав мовлення телеканал Футбол 5223 1
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу 5684 2
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1884
Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі Нокаут за 11 секунд. 5 років тому встановили світовий рекорд в боксі 11697
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59 Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 59 1775
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 29347 2
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31931 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4733 2
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180484 7
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14294
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15997
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12612