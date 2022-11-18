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Гутцайт: Зараз у мене в пріоритеті буде НОК

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Президент НОК розповів про роботу в комітеті та Міністерстві молоді та спорту
Гутцайт: Зараз у мене в пріоритеті буде НОК
#НОК України, #Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт віддасть перевагу саме Олімпійському комітету.

Про це він розповів під час телемарафону.

"Я зосереджу своє бачення на розвитку олімпійського руху, на роботі НОК. Тому що це дуже важливий олімпійський орган, наша громадська організація, яка представляє олімпійський спорт на міжнародній арені, на Олімпійських іграх, на всіх світових рівнях. Звісно, зараз у мене в пріоритеті буде НОК", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК.

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