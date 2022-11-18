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Виконком НОК прийняв рішення про відставку Шуфрича та Суркіса

Вчора 22:35 213 0
Відбулось позачергове засідання Виконкому НОК України
Виконком НОК прийняв рішення про відставку Шуфрича та Суркіса
#Григорій Суркіс, #НОК України, #Вадим Гутцайт, #Нестор Шуфрич

Джерело - НОК України.

Сьогодні, 18 листопада, відбулось позачергове засідання Виконкому НОК України.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

На ньому було одноголосно прийнято рішення про відставку членів Національного олімпійського комітету України Андрія Кожем’якіна, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича за їх добровільним письмовим проханням.

Раніше про бажання вийти зі складу НОК повідомляв Андрій Шевченко, Євген Пронін та Андрій Павелко.

Гутцайт: Замість Шуфрича та Суркіса не потрібно нікого шукати

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