Захарова: Бубка, Гутцайт, де реакція на ганебні заяви Баха?

Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на скандальну заяву президента МОК Томаса Баха, яку той зробив на саміті G20.

Про це гімнастка розповіла у Facebook.

"Шокуюча заява президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха на саміті G20 сколихнула нашу українську спортивну спільноту і особисто мене. Він закликає світових лідерів відмовитись від практики усунення спортсменів з росії через агресію до нашої країни.

Важливо: Бах: Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни

По-перше, це не агресія, а справжня жорстока війна! Це знищення українського народу та нашої самобутності. А щодо спорту, то він не може бути поза політикою. Це неприйнятно ні в якому випадку, особливо зараз, коли росія випускає десятки ракет по мирних містах України, руйнуючи не тільки будівлі, але долі і життя українців. Дозвіл російським спортсменам виступати на світовій арені означає наплювати на долю України, на життя мирних людей.

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Ми зневажаємо росію і всіх, хто причетний на пряму чи опосередковано до знищення нашої нації. Наші спортсмени принципово відмовляються стояти поряд з представниками ворожої країни. Ми вимагаємо жорстких мір щодо спортсменів росії та білорусі! Ворога треба блокувати з усіх сторін, ставити його навколішки. Інакше війна ніколи не закінчиться. Інакше ми не врятуємось.

Наша спортивна еліта повинна миттєво дати відповідь та відсіч таким заявам! А де хоч якась реакція Бубки та Гутцайта на такі ганебні заяви президента Міжнародного олімпійського комітету? Мовчання вищого спортивного керівництва просто обурює нашу спортивну сім'ю. Закликаю всіх причетних до спорту зайняти активну позицію і сказати "НІ" подібним заявам у спортивних колах! Тільки так ми зможемо зупинити війну", - відзначила Захарова.