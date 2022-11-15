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Бах: Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни

Сьогодні 21:11 224 0
Бах: Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни

Джерело - МОК.

Президент МОК Томас Бах звернувся до лідерів країн світу на саміті G20.

"Ми безпрецедентно засудили та застосували санкції до російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди.

Але на відміну від занадто багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким ні.

Якщо спорт таким чином стане просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у протистоянні чи війні. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об’єднати світ, а не поглиблювати розбіжності.

Щоб виконати нашу об’єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру.

Я повторюю заклик до вас, світових лідерів, з яким я звернувся вже на церемонії відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022: дайте миру шанс", - сказав Бах.

Раніше президент ФІФА закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022.

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