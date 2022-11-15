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Беленюк - про виступ Баха на саміті G20: Де заява Бубки з приводу цих слів? Де заява міністра молоді та спорту?

Сьогодні 22:26 338 0
Беленюк - про виступ Баха на саміті G20: Де заява Бубки з приводу цих слів? Де заява міністра молоді та спорту?
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та кандидат в президенти НОК України Жан Беленюк незадоволений заявою Томаса Баха на саміті G20.

Про це заявив сам Беленюк.

"Саме в цей час, поки Росія випускає більш ніж сотню ракет по території нашої держави, і ми маємо вже перших жертв, пан Бах, який наразі очолює МОК, на саміті G20 заявляє, що треба відходити від практики недопущення спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні змагання.

Я не можу зрозуміти, де заява головного олімпійця нашої країни з приводу цих слів? Де заява міністра молоді та спорту, який постійно розповідає, що в них чудова комунікація, вони працюють постійно 24 на 7 задля допомоги українським спортсменам, задля просування проукраїнської позиції?

Саме зараз нам необхідна ця проукраїнська позиція і ці заяви, ця комунікація. Саме зараз, в цей день, коли Росія атакує. В цей час, коли пан Бах заявляє про можливий допуск спортсменів з цих країн-терористів на міжнародну арену", - сказав Беленюк.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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