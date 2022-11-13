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Захарова: Бубка хоче передати крісло наступнику, з яким вони, дерибанили гроші

Сьогодні 14:23 115 0
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики розповіла про президента НОК
Захарова: Бубка хоче передати крісло наступнику, з яким вони, дерибанили гроші
#Бубка, #Захарова, #Сергій Бубка

Джерело - Sport Arena.

Президентом НОК України має стати людина з новою командою.

Про це заявила Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

"Я ще вісім років тому говорила, що Сергій Назарович Бубка – дуже складна людина, яка любить себе і не поважає спортсменів. Ось воно і виявилося зараз. Він іде вже після того, як вичавив тут усе. Йому начхати. Почується комфортно в Монако, у нього там своє житло".

  Беленюк: НОК – це мертва організація

"Зараз Бубка йде до МОК і хоче передати крісло своєму наступнику, з яким вони, напевно, дерибанили гроші. І перед нами зараз чорна безодня. Або ми негайно робимо перезавантаження і наводимо команду нових людей - демократичних, активних спортсменів, тренерів та функціонерів, які живуть цим. У нас багато таких людей, але їх дещо прибили. Де знаходять якісь слабкі місця і одразу через прокуратуру, одразу мочать".

  Раніше Білосюк об’єдналась з Беленюком та зняла свою кандидатуру з виборів президента НОК

"Так ось, якщо цього не станеться зараз, ми далі як раби і бродяги в такому ж руслі працюватимемо. Коли федераціям нав’язують державних тренерів, їх призначає комісія з людей, некомпетентних у тому чи іншому виді спорту. Як це може бути взагалі? Якщо держчиновники втручаються в це навіть, то скоро втручаються, кому слід виступати".

Нагадаємо, Беленюк викликав Гутцайта на дебати.

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