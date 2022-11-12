Спорт в Україні повинен стати модним.

Про це розповів кандидат на посаду президента НОК України Жан Беленюк.

"Спорт повинен бути модним. Люди повинні розуміти, що це здоров’я і ним необхідно займатися. Зараз тенденція позитивна, я бачу, що люди, які досягають чогось у своєму житті, вони прогресивні і розуміють, наскільки важливо займатися своїм здоров’ям, у тому числі спортом".

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"Проаналізувавши ситуацію, дійшов висновку, що НОК - по суті, на жаль, мертва організація. Там нічого не відбувається. У нас є президент НОК і все. Наше бачення - це перезавантаження підходу НОК. За 17 років було скасовано посаду генерального секретаря, першого віцепрезидента, тобто люди займають ці посади, яка в них функція і роль - нікому невідомо", - розповів Беленюк.