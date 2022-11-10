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Беленюк викликав Гутцайта на дебати

Сьогодні 14:43 358 0
Беленюк викликав Гутцайта на дебати
#Жан Беленюк, #НОК України, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Український олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк викликав міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати перед виборами президента НОК.

Про це він розповів на презентації власної програми.

"У нас було багато закидів з приводу нашої несистемності. Сьогодні ми презентували свою програму. Закид був від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Після цієї презентації я хочу викликати Вадима Марковича на публічні дебати, щоб він продемонстрував свою візію, свою програму. Подискутувати з приводу наших програм. Можливо він скаже щось таке цікаве, що і я зніму свою кандидатуру. Хто його знає?"

  Беленюк представив програму перед виборами президента НОК

"Як варіант, я пропоную це зробити на олімпійській базі - це буде дуже символічно. Конча-Заспа, у наступну неділю, 13 листопада. Вадиме Марковичу, подискутуємо. Можемо вибрати зал боротьби, зал фехтування або просто приміщення, де будемо комфортно почуватись", - сказав Беленюк.

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