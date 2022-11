Українська команда NAVI перемогла французьку Vitality у межах першого раунду стадії Легенд на турнірі з СS:GO IEM Rio Major 2022.

Матч відбувся на карті de_mirage і завершився з рахунком 21:25 на користь "Народжених перемагати".

