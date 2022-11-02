Міністр спорту Гутцайт пояснив висунення кандидатури на пост президента НОК України

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт готовий відмовитися під посади міністра у випадку перемоги на виборах президента НОК України.

Про це розповів сам посадовець у коментарі Суспільне Спорт.

"Виникла така ідея, тому що я усе своє життя працюю у спорті і на український спорт. Вже працював начальником департаменту, головним тренером, зараз працюю міністром молоді та спорту останні три роки. Для мене олімпійський рух - це дуже важливо у моєму житті. Тому я для себе прийняв рішення піти у президенти Національного олімпійського комітету.

Останні вісім місяців нашої боротьби з російською агресією я ще більше приділяю уваги міжнародній спільноті і спілкуванню з міжнародними партнерами, які нам допомагають. Я вже бачу, як ми надалі маємо рухатися у розвитку олімпійського руху, допомозі нашим олімпійцям. Тому це для мене дуже цікаво, це новий виклик. Бачу, як можу проявити себе у допомозі нашим олімпійцям, в тренуваннях та виступах на Іграх і у міжнародній роботі. Тому я прийняв для себе таке рішення. Мені ніхто не пропонував, я самостійно вирішив для себе піти у президенти НОКу".

Не планую поєднувати посаду міністра з посадою голови НОКу. Якщо мене оберуть президентом НОКу, то я сконцентруюся повністю на олімпійському русі", - відзначив Гутцайт.