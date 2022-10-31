Беленюк піде на вибори президента НОК України

Джерело - Чемпіон.
Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк йде на вибори президента НОК.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Ми чудово розуміємо дві основні функції НОК, які мають бути фундаментальними: Захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи коли вони такого захисту найбільше потребують і залучення, та справедливий розподіл коштів, між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами і правилами здорового фінінсово-результативного клімату, а не чиїхось особистих вподобань".
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"Наша команда ставить цілі і не зупиняється, поки не досягне їх. Принцип цілком спортивний, проте в спорті його можна дотримуватись лише тоді, коли граєш чисто і за правилами! Я йду на вибори президента НОК, це серйозний виклик системі! Настрій рішучий, з запитом і надією на вашу підтримку!" - написав Беленюк.