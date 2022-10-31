Беленюк піде на вибори президента НОК України

Олімпійський чемпіон може очолити НОК

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк йде на вибори президента НОК.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ми чудово розуміємо дві основні функції НОК, які мають бути фундаментальними: Захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи коли вони такого захисту найбільше потребують і залучення, та справедливий розподіл коштів, між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами і правилами здорового фінінсово-результативного клімату, а не чиїхось особистих вподобань".

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