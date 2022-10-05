Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу

З 6 по 13 жовтня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться головна подія змагального року - чемпіонат світу з дзюдо-2022

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України з дзюдо на майбутній чемпіонат світу-2022.

Про це повідомляє ФДУ.

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Україну на світовій першості представлять 13 спортсменів.

Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва - до 60 кг), Богдан Ядов, Каро Марандян (обидва - до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Гєворг Манукян, Сергій Крівчач (обидва - до 81 кг), Станіслав Гунченко (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг);

Жінки: Дар’я Білодід (до 57 кг), Анастасія Антіпіна (до 63 кг), Наталія Чистякова (до 70 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).

Турнір відбудеться з 6 по 13 жовтня в Ташкенті.

Нагадаємо, Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію.