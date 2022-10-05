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Дуброва: У Білодід хороші перспективи в олімпійському циклі

Сьогодні 09:50 145 0
Тренер збірної України розповів про перехід Білодід у вагу до 57 кг
Дуброва: У Білодід хороші перспективи в олімпійському циклі
#Дар'я Білодід

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вийде на пік своїх можливостекй на Олімпіаді 2024-го року.

Про це розповів головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

"Для неї це проміжний чемпіонат світу. Вважаю, що перехід в 57 кг - це дуже вірне рішення. Правильно, що не лишилася у 52 кг. Зараз вона не має жодних проблем зі скиданням ваги. Вона адаптується в новій ваговій категорії".

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"Я бачу, що Дар’я постійно йде вгору і, можливо, саме на Олімпіаду вона підійде на піку своїх максимальних можливостей. Вважаю, що Даша на вірному шляху. Тому перспективи, я вважаю, можливо, не на цьому чемпіонаті світу, а загалом в олімпійському циклі в Даші дуже хороші".

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"Мені подобається її настрій, бажання перемагати. Вона не зупинилася на тих перемогах і "не наїлася", скажімо так. Сподіваюсь, якщо не зараз, то на Іграх-2024 вона покаже свій максимум", – сказав Дуброва.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 13 жовтня в Ташкенті.

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