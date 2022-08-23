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Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію

Вчора 21:36 265 0
До попереднього складу команди увійшло 10 дзюдоїстів: 6 чоловік та 4 жінки.
Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
#Дар'я Білодід

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з дзюдо планує взяти участь на чемпіонаті світу з дзюдо - найголовнішому старті року, який проводиться під егідою IJF.

Про це розповів головний тренер збірної України в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт.

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Попередній склад збірної України на ЧС з дзюдо

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Геворг Манукян, Сергій Кривчач (обидва - до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг)

Жінки: Дар'я Білодід (до 57 кг), Анастасія Антипіна (до 63 кг), Наталя Чистякова (до 70 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг)

Заявка на чемпіонат світу від України з'явилася попри бойкот з боку федерації турнірів, що проводить організація. Українці пропустили перед цим турніри серії Грендслем в Монголії та Угорщині, а також гран-прі у Загребі через рішення IJF допустити до змагань дзюдоїстів з Росії та Білорусі як нейтральних атлетів.

При цьому списку російських атлетів на чемпіонаті світу з дзюдо наразі немає. На турнір поки що заявлені 25 країн, однак перед турніром список учасників може зазнати змін.

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