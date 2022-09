У Монці завершився черговий етап Формули-1 - Гран-прі Італії.

Перемогу здобув лідер чемпіонату Макс Ферстаппен. Другим прийшов пілот Феррарі - Шарль Леклер. Трійку замкнув гонщик Мерседеса Джордж Рассел.

Гонка завершувалася під машиною безпеки через схід пілота Макларен Даніеля Ріккардо.

LAP 47/53



Ricciardo has pulled up at the side of the track



We have a ⚠️ SAFETY CAR ⚠️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ETbdMtFN9T