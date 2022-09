Блогер Пол проведе бій з колишнім чемпіоном UFC Сілвою

Відеоблогер Джейк Пол зустрінеться з колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою.

Про це повідомляє Ден Рафаель.

Поєдинок відбудеться 29 жовтня у США.

Бійці будуть змагатися у ваговій категорії до 84,8 кг. Поєдинок розрахований на 8 раундів.

Now official: @jakepaul set to fight @SpiderAnderson in @ShowtimeBoxing PPV main event in Phoenix. Read my story and make sure to sign up for my #boxing newsletter and never miss a post! https://t.co/F0wOJWcLaE #PaulSilva @MostVpromotions @StephenEspinoza @mabramson13 @DeBlaz